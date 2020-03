Die Zahl der Coronafälle steigt auch im Elsass. Mehrere der Infizierten haben an einem großen, internationalen Treffen einer evangelikalen Freikirche in Mulhouse teilgenommen.

Im Elsass sind mittlerweile sind 21 Personen infiziert. Einige hatten sich im Februar im elsässischen Mulhouse zur Fastenwoche in einer evangelikalen Freikirche getroffen. An die 2.000 Menschen kamen dort zusammen, unter ihnen auch Besucher aus Deutschland und der Schweiz.

Im Elsass sind einzelne Schulen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt

Bei zwei elsässischen Familien, die unabhängig voneinander an den Gottesdiensten teilnahmen, wurde das Virus nachgewiesen. Die Familien sind in Quarantäne. Die Präfektur des Departement Haut-Rhin hat zudem die Schulen der betroffenen Kinder in den Ortschaften Hésingue und Bernwiller geschlossen. Das Problem für die Präfektur: Es gibt keine genauen Informationen darüber, wer alles an den Gottesdiensten teilnahm und sich angesteckt haben könnte.

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, dürfen im Elsass Dutzende Schulklassen geplante Fahrten ins In- und Ausland erst einmal nicht antreten. Viele Großveranstaltungen im Elsass wurden abgesagt, darunter auch der Straßburger Karnevalsumzug, große Sportveranstaltungen und der Venezianische Karneval in Rosheim am kommenden Wochenende. Wegen des Corona-Virus lässt außerdem das EU-Parlament vorerst keine Besucher ins Gebäude.

Neue Corona-Fälle auch in Freiburg

Im Raum Freiburg gibt es vier neue Coronavirus-Fälle, wie das Landessozialministerium am Mittwoch mitteilte. Demnach handelt es sich bei den neu Erkrankten im Raum Freiburg um drei Männer, die sich in Südtirol aufgehalten hatten, und um ein Mädchen. Das hatte Kontakt zu seinem Vater und erkrankte ebenfalls. Damit sind im Raum Freiburg nun insgesamt zehn Corona-Fälle bestätigt.

Erste Corona-Infektion im Landkreis Lörrach

Am Dienstagabend informierte das Landesgesundheitsamt über einen ersten Fall im Kreis Lörrach. Ein 35-jähriger Mann, der Mitte Februar in Mailand war, hatte dort nach der Reise Fieber und Husten entwickelt. Der Mann ist zuhause isoliert. Das Gesundheitsamt versucht nun alle Personen zu finden, mit denen der Infizierte direkten Kontakt hatte. Bei allen Personen, die die Lörracher Behördenmitarbeiter ermitteln und kontaktieren konnten, sind bislang keine Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Die Betroffenen müssen aber trotzdem 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbringen.

Nach diesem ersten Corona-Fall im Kreis empfiehlt das Lörracher Landratsamt, Großveranstaltungen mit mehr als 200 Menschen abzusagen. Das Landratsamt empfiehlt auch Pflegeheimen, den Besucherstrom einzuschränken, um die besonders gefährdeten Pflegebedürftigen vor einer Ansteckung zu schützen.

In Basel sind ebenfalls Corona-Fälle bekannt

Das Universitätsspital Basel hatte zuvor bei 235 Tests vier Corona-Fälle festgestellt. Zuletzt wurde das Virus dort bei einer 48-jährigen Frau nachgewiesen. Sie ist die Mutter eines Mannes, der zuvor schon in Basel positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Mann hatte sich gemeinsam mit seiner Freundin, die in einer Kita in Riehen arbeitet, auf einer Reise nach Mailand mit dem Virus infiziert. In der Kita werden normalerweise rund 100 Kinder betreut. Aufgrund der Ferien war aber nur ein Teil der Kinder da und hatte engeren Kontakt mit der Betreuerin. Die Kinder müssen 14 Tage in Quarantäne. Wegen der Corona-Epidemie war unter anderem die Basler Fasnacht abgesagt worden.