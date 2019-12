per Mail teilen

Immer drei Tage vor Silvester beginnt der Verkauf von Feuerwerk-Artikeln. Gleichzeitig entbrennt die Diskussion um Sinn oder Unsinn der Ballerei – angesichts der Feinstaub-Problematik.

Silvester-Ballern – muss das wirklich sein? Die Frage hat vor dem Hintergrund der zugespitzten Klima-Diskussion neue Fahrt aufgenommen. In Willstätt (Ortenau) hat sich eine Bürgerstiftung klar positioniert: Mit der Aktion "Bäume statt Böller!"

Silvester und Feuerwerk ist für viele Deutsche ein Muss für das sie regelmäßig Millionenbeträge verpulvern. Das neue Jahr ohne Raketen und Böller zu begrüßen – auch in Willstätt war das bislang kaum vorstellbar. Bis zur letzten Silvesternacht, in der ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen war – durch einen Feuerwerkskörper.

Willstätt investiert lieber in Umweltschutz als in Feuer und Rauch

"Bäume statt Böller" heißt ein Jahr später die Konsequenz. Die Bürgerstiftung Willstätt wirbt entschieden dafür, das Geld nachhaltig in den Umweltschutz im Ort zu investieren, statt in Feuer und Rauch. Der erste Baum ist bereits gepflanzt. Rund 10.000 Euro haben die Willstätter in kurzer Zeit schon für ihre Aktion „Bäume statt Böller“ gespendet und sind damit auf einem guten Weg.

Laser-Shows werden für viele Gemeinden interessante Alternative

Der Idee angeschlossen hat sich auch der örtliche Lebensmittelhändler. Aus Überzeugung verkauft er in diesem Jahr keinen einzigen Feuerwerk-Artikel in seinem Markt. Als Alternative zum klassischen Feuerwerk entwickelt eine Pyrotechnik-Firma in Au bei Freiburg Laser-Shows. Dafür interessieren sich Gemeinden und Veranstalter inzwischen immer öfter.

Laser-Gas-Effekte ersetzen herkömmliche konventionelle Pyrotechnik

Als Alternative zu herkömmlichen Silvester-Feuerwerken lassen sich Laser-Shows auch mit Effekten ergänzen, die durch Flüssiggas erzeugt werden. So reduziert sich der Einsatz konventioneller Pyrotechnik ganz erheblich.