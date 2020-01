Am Sonntag um 18:00 Uhr wird es in neun Gemeinden im Hochschwarzwald für mindestens eine Stunde dunkel. In Breitnau, Eisenbach, Grafenhausen, St. Blasien, St. Peter, St. Märgen, Lenzkirch, Todtmoos und Ühlingen-Birkendorf gehen für mindestens eine Stunde die elektrischen Lichter aus. Mit der jährlichen Aktion "Licht aus!" will die Hochschwarzwald Tourismus GmbH die Menschen dazu anregen, sich eine Auszeit zu nehmen. Alle Gäste und Einheimischen sind zum Mitmachen aufgerufen. In den Ortskernen soll es Treffpunkte mit Glühwein und Lagerfeuer geben, geplant sind außerdem Lesungen und Fackelwanderungen.