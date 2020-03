per Mail teilen

Ausbau und Elektrifizierung der Elztalbahn haben begonnen. Neun Monate soll das dauern. Solange müssen Fahrgäste, darunter viele Pendler, im Elztal auf Ersatzbusse umsteigen.

Mit dem ersten Spatenstich ist am Sonntag in Bleibach (Kreis Emmendingen) das symbolische Startsignal für Ausbau und Elektrifizierung der Elztalbahn zwischen Denzlingen und Elzach gegeben worden. Damit wird in den nächsten neun Monaten der letzte Teil für das neue Netz der Breisgau-S-Bahn realisiert.

Während der Bauzeit bleibt die Strecke gesperrt, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Sollte es dabei zu Engpässen kommen, werde nachjustiert, versprach der Vorsitzende des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg, Landrat Hanno Hurth.

Neben der Elektrifizierung werden die Stationen Buchholz, Waldkirch und Gutach umgebaut. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann betonte, dass der 53,4 Millionen Euro teure Ausbau für das Gelingen der Verkehrswende wesentlich sei.