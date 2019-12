Bei einem Brand in Bernau im Kreis Waldshut ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer brach am Samstagabend in einer Scheune aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen seien durch den Wind auf ein angrenzendes Wohnhaus übergesprungen. Die Bewohner brachten sich unverletzt in Sicherheit. Die Brandursache ist noch unklar.