Ein heftiges Feuer war Dienstagfrüh in einem zweistöckigen Haus in Schiltigheim bei Straßburg ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das gesamte Haus bereits in Vollbrand.

Da die Flammen das ganze Haus erfasst hatten, dauerten die Löscharbeiten bis weit in den Vormittag. Ein elfjähriger Junge konnte nur noch tot geborgen werden, mindestens acht Menschen wurden verletzt, zwei davon beim Sprung aus einem Fenster und 47 evakuiert – das ist die vorläufige Bilanz des Großbrandes am Dienstagfrüh im Straßburger Stadtteil Schiltigheim. Dauer 0:31 min Kind stirbt bei Brand im elsässischen Schiltigheim Ein heftiges Feuer war Dienstagfrüh in einem zweistöckigen Haus in Schiltigheim bei Straßburg ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das gesamte Haus bereits in Vollbrand. Verdächtiger nahe der Brandstätte vorläufig festgenommen Die Brandursache ist noch nicht geklärt, aber die Behörden schließen nicht aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Zahlreiche Polizisten ermitteln vor Ort. Ein Verdächtiger wurde noch in der Nacht in der Nähe der Brandstätte vorläufig festgenommen. Nach Aussage des stellvertretenden Bürgermeisters der elsässischen Gemeinde wird er durch Videos belastet. 47 evakuierte Menschen werden im Rathaus versorgt Die Polizei wertet drei Video-Kameras aus, die den Hof des Gebäudes überwacht haben. Auf zwei Stockwerken wohnten vor allem Migranten-Familien mit Kindern, die Familie des toten Jungen stammt aus Zentral-Afrika. Die 47 Evakuierten haben vorläufig im Rathaus von Schiltigheim Zuflucht gefunden. Sie werden dort mit Essen und frischen Kleidern versorgt. Viele konnten sich nur im Schlafanzug retten. Polizei und Bürgermeisterin schließen Brandstiftung nicht aus Auch die Bürgermeisterin von Schiltigheim, Danielle Dambach, hält einen kriminellen Akt für möglich und verweist auf einen anderen Brand in einer Nachbar-Straße der aktuellen Brandstätte vor zwei Wochen. Damals war ebenfalls eine Migranten-Familie bedroht.