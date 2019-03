per Mail teilen

Die A5 in Richtung Süden ist vor dem Autobahngrenzübergang Weil am Rhein gesperrt. Grund ist ein Autokran nahe der schweizer Autobahn auf Basler Stadtgebiet. Er droht umzustürzen.

Wegen einer Teilsperrung der Autobahn kurz vor dem Schwarzwaldtunnel in Richtung Luzern ist es am Freitag zu grösseren Verkehrsbehinderungen gekommen. Eine heftige Windböe hatte kurz nach elf Uhr in der Signalstrasse bei der Demontage eines Pneukrans den Kranarm geknickt. Verletzt wurde dabei niemand.

Durch eine Windboe abgeknickter Autokran sorgte in Basel für eine Teilsperrung der Autobahn, auf die er zu stürzen drohte Pressestelle Kantonspolizei Basel-Stadt

Umleitungen wegen großen Rückstaus aus allen Richtungen

Bis zur Sicherung des Krans sperrte die Basler Verkehrspolizei die Autobahneinfahrt Freiburgerstrasse sowie zwei Fahrspuren. Es ließ sich nicht ausschliessen, dass Teile des Krans auf die Autobahn fallen. Durch die getroffenen vorsorglichen Massnahmen war der Schwarzwaldtunnel nur einspurig befahrbar, was sowohl auf der A2 als auch auf der A3 zu grossen Rückstaus führte. Der von Deutschland her kommende Lastwagenverkehr wurde vorübergehend über Rheinfelden umgeleitet.

Kantonspolizei Basel-Stadt: "Gebiet weiträumig umfahren"

Die Sicherungs- und Bergungsarbeiten durch das Kranunternehmen dauern voraussichtlich mehrere Stunden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren.