Ein 23-Jähriger muss mit einem Strafverfahren rechnen, weil er bei einer Kontrolle den Ausweis seines Zwillingsbruders gezeigt hatte. Der junge Mann war von der Bundespolizei am Wochenende in einem Zug von Basel nach Freiburg kontrolliert worden. Die Idee mit dem Ausweis seines Zwillingsbruders war nicht besonders schlau, weil gegen den Zwillingsbruder vier Haftbefehle vorlagen. Ein Abgleich von Fingerabdrücken zeigte der Bundespolizei bei der Kontrolle im Zug, dass gegen den Kontrollierten polizeilich nichts vorlag, wohl aber gegen den Zwillingsbruder. Der meldete sich einen Tag danach bei der Polizei. Er bezahlte die offenen Geldstrafen von fast 1400 Euro, so dass die vier Haftbefehle gegen ihn aufgehoben werden konnten.