per Mail teilen

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und dem Schweizer Vizemeister FC Basel muss wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Donnerstag doch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Diese Entscheidung traf das Gesundheitsamt Frankfurt am Mittwochabend nach einer Neubewertung der Lage. Das Spiel wird um 18 Uhr 55 angepfiffen.