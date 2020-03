Für die Basler sind aus den "drei schönsten Tagen im Jahr" die drei Traurigsten geworden. Die große Mehrheit hat die Absage des "Morgestraichs" wegen des Coroaviruses akzeptiert.

Dauer 1:38 min Trauer um abgesagten Morgenstraich

Die Lichter blieben am Montag früh um vier Uhr an. Die Trommeln, Kostüme und Pfeifen ließen die Fastnächtler zu Hause. Einige hundert Menschen versammelt sich trotzdem auf den Plätzen, zündeten Kerzen an, bildeten Trauerzüge und sangen. Auch zahlreiche Schaulustige versammelten sich in der Innenstadt. Zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam es nicht. Die wird weiter kontrollieren, denn die Basler Fastnacht dauert normalerweise 72 Stunden.

Wegen des Coronaviruses war die Großveranstaltung, die jedes Jahr bis zu 200.000 Menschen besuchen, abgesagt worden. Vor genau 100 Jahren ist die Basler Fastnacht schon einmal ausgefallen - damals wegen der Spanischen Grippe.