Nach der kurzfristigen Absage der Basel Fasnacht fordert der Basler Wirteverband finanzielle Überbrückungshilfen. Viele Restaurants und Bars in der Basler Innenstadt hätten bereits Lebensmittel bestellt und zusätzliches Personal eingestellt. Ihnen drohten nun Umsatzeinbussen und Geldengpässe. Nach Angaben des Basler Wirteverbandes werde an den drei Fastnachtstagen so viel Umsatz gemacht wie sonst in zwei Wochen.