Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf der B317 zwischen Feldberg und Bärental gekommen. Eine Autofahrerin war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Die Wucht war so stark, dass der Kleinwagen auf die Leitplanke geschleudert wurde und nur mit sehr viel Glück darauf hängen blieb. Nur dadurch wurde verhindert, dass der Wagen nicht mehrere hunderte Meter in die Tiefe stürzte.