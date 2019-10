Zwei Männer und eine Frau haben sich für das Bürgermeisteramt in Bad Säckingen beworben. Die Wahl findet am Sonntag statt. Amtsinhaber Alexander Guhl strebt eine zweite Amtszeit an. Er ist 49 Jahre alt, Jurist und Mitglied der SPD. Auch für Angelo de Rosa ist es die zweite Kandidatur in Bad Säckingen. Rosa ist von Beruf Maurer, 53 Jahre alt und Stadtrat der Linken. Die Dritte Kandidatin gehört keiner Partei an. Sie heisst Gesche Roestel ist 40 Jahre alt und gibt als Beruf als Hufschmiedin und Coach an. Hauptthema im Wahlkampf war die umstrittene Schließung des Krankenhauses und Frage, welche Konzepte die Kandidaten nun für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Bad Säckingen haben. Die Wahlurnen werden am Sonntag um 18 Uhr geschlossen. Eine Stunde früher wird der Kursaal der Stadt für einen gemeinsamen öffentlichen Wahltreff geöffnet.