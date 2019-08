In Heitersheim hat die Bürgerinitiative Malteserschloss eine gemeinnützige GmbH gegründet. Damit will sie den Verkauf des historischen Schlosses an private Investoren verhindern, die es als Elite-Internat nutzen wollen.

Die gemeinnützige GmbH soll später in eine Stiftung übergehen. Diese soll das Maltesterschloss kaufen und es den Bürgern zugänglich machen, so der Plan der Bürgerinitiative. Die GmbH habe hierfür schon Kapitalzusagen im siebenstelligen Bereich, sagt der BI-Vorsitzende Zsolt Pekker. Derzeit betreibt im Schloss ein Schwesternordern ein Altersheim. Dieser will die Immobilie seit Jahren verkaufen und ist nach Angaben der Initiative bereits in den letzten Zügen der Verhandlungen mit dem privaten Investor. Die Bürgerinitiative hofft, dass die Schwestern und der Heitersheimer Bürgermeister Martin Löffler jetzt zu Gesprächen bereit sind und der Verkauf in private Hand verhindert werden kann.