per Mail teilen

Eine Luxemburger Finanzholding will Hauptaktionärin der Oberndorfer Waffenfirma Heckler & Koch werden. Am Donnerstag treffen sich Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung.

Die Luxemburger Firma CDE bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sie Interesse daran habe, Mehrheitsaktionärin bei Heckler & Koch zu werden. Der bisherige Mehrheitsaktionär Andreas Heeschen hatte bereits angekündigt, seine Anteile an Heckler & Koch verkaufen zu wollen. Es war nur noch nicht klar, an wen.

Abwahl zweier Aufsichtsräte beantragt

Das Aktionärstreffen bei der Hauptversammlung könnte spannend werden. Denn die Luxemburger Firma, die die Mehrheit bei Heckler & Koch übernehmen will, hat die Abwahl zweier Aufsichtsräte beantragt. Der jetzige Mehrheitsaktionär dagegen will beide im Amt behalten und zudem noch selbst in den Aufsichtsrat gewählt werden.