Rettungssanitäter erleben immer öfter gewalttätige Angriffe, auch in der Schweiz. Um sie besser zu schützen stattet die Stadt Zürich Sanitäter und Notärzte mit schusssicheren Westen aus.

Randale in schweizerischen Großstädten, Polizeibeamte werden umzingelt, Rettungssanitäter angegriffen. Das erleben Einsatzkräfte immer wieder. Pöbeleien und Drohungen sind an der Tagesordnung. Die Gewalt gegen Beamte und Rettungskräfte hat sich in der Schweiz in den letzten Jahren vervierfacht. Es reicht, zumindest dem Rettungsdienst in Zürich, wo jetzt Sanitäter und Notärzte schusssichere Westen im Dienst tragen.

Zürichs Retter tragen jetzt schusssichere Westen Rettungssanitäter erleben immer öfter gewalttätige Angriffe, auch in der Schweiz. Um sie besser zu schützen stattet die Stadt Zürich Sanitäter und Notärzte mit schusssicheren Westen aus.

So weit wie in Zürich will man in Basel oder Bern noch nicht gehen und ist skeptisch beim Einsatz von schusssicher Westen. Stattdessen fordert man, dass Angriffe auf Rettungsdienste und Polizeibeamte mit sehr viel höheren Strafen geahndet werden.

Sanitäter in schusssicheren Westen, das mag an Kriegsgebiete erinnern ist aber Realität mitten in Europa.