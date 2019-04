Bei einem tragischen Unglücksfall ist gestern in Aldingen eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie wurde von ihrem eigenen Rasenmäher überfahren. Da keine weitere Person anwesend war, hat die Polizei versucht, das Unglück zu rekonstruieren. Die Rentnerin muss in ihrem Garten mit ihrem Aufsitzrasenmäher den Rasen gemäht haben. Wahrscheinlich hatte sich der Mäher festgefahren und nachdem die Frau abgestiegen war, um die Rasenmähmaschine zu befreien, muss der Mäher sich in Bewegung gesetzt haben. Die Rentnerin geriet unter die Maschine und ist dabei tödlich verletzt worden. Erst in den Abendstunden wurde die 88-Jährige von ihrer Tochter entdeckt.