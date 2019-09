Fridays for Future in Villingen-Schwenningen hat zum Ende der Aktionswoche lokale Forderungen an die Stadt gestellt. Am dringlichsten: konsequent auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Das Fridays-for-Future-Papier umfasst insgesamt 24 Punkte. Dabei werden die jungen Aktivisten ziemlich konkret. So fordern sie unter anderem, dass alle städtischen Flächen auf ihre Eignung als Standort für Photovoltaik geprüft und solche Anlagen gegebenenfalls dann installiert werden. Auch ein kostenloser ÖPNV und eine Stärkung des Radweg-Netzes wird gefordert, genauso wie eine Reduktion des Grün-Schnitts zugunsten von Grünflächen. Dauer 0:33 min Fridays for Future stellt konkrete Forderungen Fridays for Future in Villingen-Schwenningen hat zum Ende der Aktionswoche lokale Forderungen an die Stadt gestellt. Am dringlichsten: konsequent auf erneuerbare Energien umzusteigen. Klimaschutz-Engagement statt Demo-Ferien In Villingen-Schwenningen waren seit Montag Fridays for Future Aktivisten aus ganz Deutschland zusammengekommen. Sie haben die ganze Woche über in der Villinger Innenstadt mit Aktionen und Workshops aus den Bereichen Kunst und Musik sowie Diskussionen auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. Bei ihrer Abschluss-Demo am Freitagnachmittag zogen sie eine positive Bilanz. Stadt nimmt Klimaschutz-Forderungen ernst Der jetzt vorgelegte Forderungen-Katalog an die Stadt Villingen-Schwenningen ist das Ergebnis der Arbeit dieser Aktionswoche auf der Suche nach Möglichkeiten die Klimakrise einzudämmen. Seitens der Stadtverwaltung hieß es, man nehme die Vorschläge zum Klimaschutz sehr ernst und wolle prüfen, welche umgesetzt werden können.