per Mail teilen

Basel ist beliebt bei Touristen und Geschäftsleuten. Entsprechend viele Einnahmen erwirtschaftet die Stadt am Rhein allein mit der Kurtaxe. Auch Airbnb zahlt diese Abgabe - anders als etwa in Freiburg.

Die sogenannte Gasttaxe wird bei jeder Übernachtung fällig, entspricht der deutschen Kurtaxe und wird in Basel inzwischen auch von Airbnb an die Stadt abgeführt. Samuel Hess vom Amt für Wirtschaft und Arbeit in Basel ist sehr zufrieden mit dem Vertrag: “Es ist unglaublich schwierig kleinen Betrieben, Kleinstbetrieben und einzelnen Gastgebern hinterher zu laufen. Das ist gar nicht wirklich vollziehbar, das Gesetz. Und eben diese zentrale Abrechnung mit Airbnb, vor allem mit Kleinbetrieben, sorgt zumindest dafür, dass die Kurtax-Erträge zu uns kommen und wir das auch wieder ausgeben dürfen für die Stadt.“

360.000 Euro pro Jahr dank der Gasttaxe

Seither weiß man auch, dass der Marktanteil von Airbnb in Basel bei sieben Prozent liegt, niedriger als gedacht. Immerhin 360.000 Euro pro Jahr spült der Vertrag mit Airbnb in die Stadtkasse, aber alle Probleme sind dadurch nicht gelöst, so Samuel Hess : „Nicht dabei, das muss man aber auch ganz klar sagen, sind andere Themen wie Steuerpflicht der Gastgeber, oder auch die Wohnraum Nutzung, oder vielleicht Zweckentfremdung von Wohnraum, wenn es eben falsch läuft.“

Dauer 1:54 min Basels Stadtkasse profitiert von den Abgaben Basels Stadtkasse profitiert von den Abgaben

In Freiburg, 60 Kilometer weiter nördlich, ist man von einer solchen Vereinbarung mit Airbnb derzeit noch meilenweit entfernt. Anders als im schweizerischen Basel führt die Zimmervermietungsplattform die fällige Kurtaxe dort bislang nicht zentral an die Stadtverwaltung ab. Entsprechend deutlich sind die Klagen des Hotel- und Gastgewerbes über Airbnb.

Vertrag zwischen Stadt und Airbnb in Freiburg?

Alexander Hangleiter vom Hotel und Gaststättenverband Dehoga in Freiburg sagt: „Ja, also unsere Forderung ist natürlich, dass auch die Gäste, die über Airbnb anreisen, entsprechend ihren Beitrag leisten. Denn Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Bettensteuer sind nun mal Abgaben, die muss jeder Gast bezahlen. Und wenn ein Gast unter dem Deckmantel Airbnb schwebt und keine Abgaben zahlt, ist das natürlich ärgerlich.“ In Freiburg ist derzeit nicht absehbar, ob die Stadt, ermutigt durch die positiven Erfahrungen der Basler, nicht ebenfalls einen Vertrag mit Airbnb anstreben sollte.