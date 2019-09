Das Kernkraftwerk im elsässischen Fessenheim geht bis zum Sommer 2020 endgültig vom Netz. Diese Zusage hat die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer von französischer Seite bekommen.

Deutsch-französisches Treffen in Colmar zum Thema Fessenheim SWR Matthias Schlott

Am ersten Februar kommenden Jahres soll Reaktor 1 abgeschaltet werden und am 30. Juni 2020 Reaktor 2. Das habe die französische Umweltstaatssekretärin Emmanuelle Wargon am Donnerstag bei der Tagung des Lenkungsausschusses in Colmar zugesichert, so Bärbel Schäfer.

Schäfer: "Wir fassen das als verbindlich auf"

Freiburgs Regierungspräsidentin Schäfer wertet die Ankündigung als "verbindlich". Rechtssicherheit sei aber erst gegeben, wenn das Schließungsverfahren tatsächlich eingeleitet werde, so Schäfer im SWR-Interview.

Dauer 0:47 min "Wir nehmen die Äußerungen als verbindlich an" Die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer geht davon aus, dass das AKW Fessenheim tatsächlich im Sommer 2020 vom Netz genommen ab. Die Ankündigungen der französischen Seite nehme man sehr ernst, so Schäfer im SWR-Interview.