Die Polizei im Kanton Aargau hat offenbar eine alte Weltkriegsbombe bei sich gelagert, ohne zu wissen, dass diese gefährlich ist. Das Polizeigebäude in Buchs und umliegende Gebäude mussten am Mittwoch kurzfristig evakuiert werden. Die Bombe war Zeitungsberichten zufolge bereits vor einiger Zeit von Zivilisten bei einem Polizeiposten in Aarau abgegeben worden. Dort wurde sie gelagert. Keiner achtete darauf, dass die Bombe explodieren könnte. Erst als das Fundstück von Aarau ins Speziallager nach Buchs gebracht werden sollte, fiel auf, dass es sich um einen gefährlichen Sprengkörper handelte. Das Industriegebiet von Buchs mit Geschäften und Wohnhäusern wurde großräumig abgesperrt und evakuiert. Erst dann konnte die Bombe entschärft werden. Die Polizei gibt sich in ihrem Bericht, was die Herkunft und Art der Bombe angeht, zurückhaltend: es handle sich um eine Wurfbombe. Die genaue Herkunft müsse noch geklärt werden.