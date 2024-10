per Mail teilen

Sie ist neun Jahre alt und hat schon eine Hauptrolle: Emmy Egel spielt als eines von insgesamt drei Mädchen die Hauptrolle in der neuen Musical-Show "Karussell" am Gloria-Theater.

Ihre Nervosität lässt sie sich kaum anmerken. Doch die Anspannung ist groß: Sie verschlingt ein Gummibärchen nach dem anderen hinter der Bühne, während sie auf ihren ersten großen Auftritt wartet. Emmy Egel aus Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) spielt als eines von insgesamt drei Mädchen die Hauptrolle in der neuen Musical-Show "Karussell" am Gloria-Theater in Bad Säckingen (Kreis Waldshut).

Haben sich all die Mühen gelohnt?

Ein halbes Jahr lang hat sie Texte auswendig gelernt, Lieder geübt, Einsätze geübt und Kostüme anprobiert. Dann ist der große Moment endlich da: Emmy Egel steht auf der Bühne des Gloria-Theaters, das fast 600 Zuschauer fasst und singt. Am Ende tosender Applaus für Emmy und die gesamte Crew des Gloria-Theaters. Die neue Show ein Erfolg.

Der kleine Star hat großen Hunger

Der Applaus aus der vierten Reihen ist besonders laut: Emmys Eltern und ihre große Schwester Jil haben im Zuschauerraum bei jedem Ton mitgefiebert. Papa und Mama kamen vor Freude sogar kleine Tränen. Die Schwester ist so begeistert, sie will auf jeden Fall ein zweites Mal kommen will. Und Emmy? Die hat nach ihrer erfolgreichen Premiere einfach nur Hunger und ist fürchterlich müde. Kein Wunder: Der Tag war lang und anstrengend. Plötzlich fällt die Anspannung von ihr ab.

Stehender Applaus bei der Premiere des neuen Musicals "Karusell". SWR David Kölsch und Jochen Frank Schmidt

Ein Traum wird wahr

Seit Emmy Egel zwei Jahre alt ist, singt und tanzt sie. Vor allem die Eiskönigin aus dem gleichnamigen Disney-Film hat es ihr angetan. Immer wieder hat sie diese Rolle den Eltern vorgesungen und vorgetanzt. Als sie von ihrer Mutter gehört hat, dass das Gloria-Theater Kinder für eine Show sucht, die auch die Eiskönigin singen sollen, wollte Emmy das unbedingt.

Ich wollte das machen und ich habe lange, lange, lange geübt

Musicals scheinen die gesamte Familie magisch anzuziehen. Auch ihre Eltern haben als Studenten der Musikhochschule Freiburg bei einem Musical mitgesungen und sich dort sogar kennengelernt. Beide machen immer noch Musik und auch Jil, Emmys ältere Schwester spielt mehrere Instrumente. Emmy und Jil singen längst nicht mehr nur die Melodie der Eiskönigin, sie rappen auch: Zu ihrem Repertoire gehören auch Texte der Toten Hosen und Bodo Wartke.

Bloß nicht die Perücke vergessen

Wer beim Musical auf der Bühne stehen will, braucht Talent und Durchhaltevermögen. Bei dem 60-köpfigen Musicalteam im Gloria-Theater müssen alle gleich mehrere Aufgaben übernehmen. Auch Emmy schlüpft in drei verschiedene Figuren und muss sich mit Hilfe der anderen Darsteller innerhalb von zwölf Sekunden umziehen. Sie muss auf die Sekunde genau wissen, wo sie in welchem Kleid und mit welcher Perücke auf die Bühne muss.

Innerhalb von 12 Sekunden muss Emmy in eine andere Rolle schlüpfen. SWR David Kölsch und Jochen Frank Schmidt

Das ist schon hart. Da muss man sich schon ziemlich konzentrieren können.

Theaterintendant Jochen Frank Schmidt hat Emmy und zwei weitere neunjährige Mädchen für die Rolle ausgesucht. Die Mädchen führen das Publikum als das Kind "Billy" durch das neue Musical. Es ist ein Best-of internationaler Musicals und Ausschnitte aus den Eigenproduktionen des Gloria Theaters. Die Rolle von Billy hat er auf drei Kinder aufgeteilt, damit jedes Mädchen nur alle zwei Wochen einen Auftritt hat. Das entlastet die Kinder, macht es aber auch anstrengend, weil sie sich immer wieder neu in ihre Rolle einfinden müssen. Es sei schon nicht einfach, sagt Jochen Frank Schmidt. Man müsse sich gut konzentrieren und abstrahieren können. Für so eine große Rolle brauche man schon besonderes Talent, und Emmy hat dieses Talent zweifelsfrei.