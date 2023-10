86-Jähriger vertreibt mit Bratpfanne einen Eindringling aus der Wohnung

Nachdem es an der Tür seiner Wohnung geklingelt und der 86-jährige Senior geöffnet hatte, lief der unbekannte Mann vor der Tür an ihm vorbei in die Wohnung hinein und schaute sich dort um. Der 86-Jährige konnte sich schlecht verständigen und griff deshalb zur Bratpfanne und warf den Eindringling mit dieser Drohgebärde aus der Wohnung, die sich in einer Seniorenwohnanlage befindet. Dort, in Weil am Rhein, soll der unbekannte Täter auch an anderen Türen geklingelt haben. Er war dunkel gekleidet, schätzungsweise 20 bis 30 Jahre alt, trug trotz der Wärme Handschuhe und hatte einen Blumenstrauß dabei.