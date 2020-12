Wie verwundbar insbesondere Bewohner aber auch Mitarbeiter in Pflegeheimen derzeit sind, zeigt ein Blick nach Weil am Rhein. Dort haben sich 83 Heimbewohner sowie sechs Pflegekräfte mit dem Corona-Virus infiziert, drei Bewohner sind bereits gestorben.

Im Pflegeheim Stella Vitalis in Weil am Rhein wütet das Virus. Es steht seit Tagen unter Quarantäne. 83 der 94 Bewohner wurden bis heute positiv getestet - ebenso sechs Pflegekräfte. Bereits Mitte November hatte es hier die ersten Infizierten gegeben. Obwohl sie isoliert wurden, konnte sich das Virus weiter ausbreiten.

Erklärungsversuche von Maximilian Mank, Geschäftsführer Stella Vitalis GmbH, Dinslaken: "Einerseits haben wir die Thematik, dass die Bewohner größtenteils keine Symptome gezeigt haben und acht Personen, die sich im Quarantäne-Bereich befanden. Klar die waren getrennt, aber die restlichen Bewohner, die zum Teil noch sehr munter und aktiv unterwegs waren, können natürlich ein Multiplikator gewesen sein. Gleiches gilt auch für Mitarbeiter, die jetzt in anderen Bereichen unterwegs waren."

Denn mitten im Ausnahmezustand gab es einen extremen Personalengpass. Anfang Dezember hatte sich Hälfte der knapp 30 Pflegerinnen und Pfleger krank gemeldet. Die andere Hälfte musste den Betrieb zeitweise alleine stemmen und die Anordnungen des Gesundheitsamtes umsetzen. Besonders die Einteilung der Bewohner in getrennte Gruppen, so genannte Kohorten, machte offenbar Probleme, so Daniela Gempler, Heimaufsicht Landkreis Lörrach: "Es hat sich zunächst mit der Kohortierung etwas schleppend dahin gezogen. Aber der Träger war immer bereit, sofort auf die Maßnahmen zu reagieren hat dann auch Personal der Führungsebene in die Einrichtung gesandt. Ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg, dass das gut umgesetzt wird."

Inzwischen sei die Situation unter Kontrolle, so die Trägergesellschaft, auch dank zusätzlicher Leiharbeitskräfte. Drei der infizierten Heimbewohner sind in den letzten Tagen verstorben. Sie litten unter Vorerkrankungen. Die Trägergesellschaft sieht bei sich keine gravierenden Versäumnisse, allerdings teste man jetzt deutlich häufiger als zuvor. Und: Das hauseigene Hygiene-Konzept sei möglicherweise nicht konsequent umgesetzt worden, sagt Geschäftsführer Maximilian Mank: "Das Konzept kann auf dem Papier so gut sein wie es will - wenn es vor Ort anders gelebt wird, ist das ausschlaggebend. Deswegen stehe ich nach wie vor dazu, dass wir keine Lücken im System haben."

Pflegeheime, die zu Hotspots werden, sind kein Einzelfall in diesen Tagen. Erst kürzlich gab es in einem anderen Pflegeheim in Weil am Rhein rund 50 Covid-Fälle. 13 Bewohner starben.