8.000 Aktive nehmen am Landesturnfest im Lahrer Seepark teil

Im Lahrer Seepark, dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände, findet das Landesturnfest statt. Das erste nach langer Corona-Pause.

Rund 8.000 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zum Landesturnfest Lahr 2022 angemeldet, dazu nochmal mehr als 1.500 Helferinnen und Helfer. Doch nicht nur ihnen steht das frühere Landesgartenschau-Gelände offen. Im Lahrer Bürgerpark und im Seepark wartet ein riesiges Mitmach-Areal darauf, dass auch Besucherinnen und Besucher aktiv werden.

Für die Frösche im Lahrer Seepark dürfte es mit der Ruhe bald vorbei sein. Denn aus ganz Baden-Württemberg sind Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg hierher. Henning Paul erklärt: "Am See selbst wird am Samstag der besondere Wettbewerb stattfinden. Das ist ein spaßiger Team-Wettbewerb, der mit Paddeln beginnt im Boot, dann normalerweise mit einem Kopfsprung weitergeht ins Wasser zum Schwimmen. Das können wir hier leider nicht machen, weil der See nicht die Tiefe hat. Aber wir gehen dann wieder an Land, schwimmen trotzdem im See und anschließend wird jeder noch eine 700 Meter lange Laufstrecke absolvieren."

"Die Vereine suchen das Gemeinschaftserlebnis."

Henning Paul, der Geschäftsführer des Badischen Turnerbundes, ist kurz vor der Eröffnung des Landesturnfestes Feuer und Flamme. Genau wie viele Sportlerinnen und Sportler, die zum ersten Mal nach der Corona-Pause zu dieser größten Breitensport-Veranstaltung des Landes kommen dürfen.

Wettkämpfe in 33 Sportarten beim Landesturnfest

Für Vereinssportler machen offizielle Wettkämpfe in 33 Sportarten einen wichtigen Teil des Turnfestes aus. Doch auf seine oder ihre Kosten kommen, das kann auf dem früheren Landesgartenschau-Gelände in den kommenden Tagen jedermann und jede Frau. Für den Seepark werden drei Euro Eintritt verlangt. Doch es wird mit einer 8.000 Quadratmeter großen Bewegungswelt auch viel geboten. Neben Hüpfburg und Trampolinen gibt es ausgeklügelte Hindernis-Parcours, die Besucherinnen und Besucher herausfordern werden.

Nach Corona-Pause: Landesturnfest im Lahrer Seepark - größte Breitensport-Veranstaltung des Landes SWR Christine Veenstra

Preissteigerungen haben die Finanzierung erschwert

Anne Schäfer vom Hessischen Turnverband hat den sogenannten "Turn Warrior" mit aufgebaut. Einen Teil der Bewegungswelt ausprobiert haben schon vor der Eröffnung Schülerinnen und Schüler des Scheffel Gymnasiums in Lahr. Für den Badischen und den Schwäbischen Turnerbund war die Organisation des Landesturnfestes dabei auch in diesem Jahr nicht ganz leicht. Unter anderem wegen der aktuellen Preissteigerungen für Kraftstoff und Lebensmittel rechnen die Veranstalter mit einem Defizit von rund 400.000 Euro.