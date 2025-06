Babymode, Jägerhochsitze, Wärmepumpen: Die Südwest Messe ist ein bunter Blumenstrauß - mit allem, was man im Leben brauchen kann. Altbewährtes und neue Trends, zum Beispiel Virtual Reality.

Wo sich Besucherinnen und Besucher einst über eine neue Kaffeemaschine, eine elektrische Farb-Spritzpistole oder brandneue Ackergeräte freuten, lassen sie sich heute die neuesten Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge zeigen, vergleichen Whirlpools, schlüpfen in bequeme Softshelljacken und probieren XXL-Gartenspiele aus. Bei der 75. regionalen Verbrauchermesse in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) lernen Besucherinnen und Besucher neun Tage lang verschiedenste Produkte kennen, können sie anfassen, ausprobieren und vergleichen - täglich von 9 bis 18 Uhr, vom 14. bis 22. Juni.

Südwest Messe bietet Blick hinter die Kulissen

Von A wie Alarmanlagen bis Z wie Zirbenöl: Gut 500 Aussteller bieten auch dieses Jahr fast alles an, was man rund um Haus, Hobby oder für die Gesundheit brauchen kann. Außerdem gibt es Sonder- und Fachschauen, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Andere bieten einen Einblick in den Alltag von Blinden- und Sehbehinderten oder in die Aufgaben von Feuerwehren und Rettungsdiensten.

Bogenschießen neben VR-Brillen

Neu in diesem Jahr: die Interessen-Gemeinschaft "Altertum mit Zeltlager". Hier können Familien bei Stockbrot, Seilziehen und Bogenschießen in die Welt der Kelten und Germanen eintauchen. Dagegen kommt auf der neuen Sonderschau "The Virtual Family" neueste Technik zum Einsatz: Bei der Virtual-Reality-Experience "Yullbe" müssen Teilnehmende auf einer Spielfläche eine Aufgabe bestehen.

75 Jahre Südwest Messe: 100.000 Besucher erwartet

Das Jubiläumsjahr bietet auch viele Sonderaktionen, sagt Standortleiter Tobias Ertl. So soll die Zahl 75 eine besondere Rolle spielen - bei den Eintrittspreisen oder etwa, wenn es um das Geburtsjahr oder Alter geht. Vor 75 Jahren fand die erste Verkaufsschau noch auf dem großen Gelände am südlichen Stadtrand von Schwenningen statt. Damals noch unter dem Titel "Südwest stellt aus".

Von Anfang an war die Verbrauchermesse ein Publikumsmagnet. Und das ist sie bis heute. Etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher werden in den nächsten acht Tagen erwartet. Die Südwest Messe gilt - nach dem Mannheimer Maimarkt - als die zweitgrößte Verbrauchermesse in Baden-Württemberg.