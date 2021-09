Protest gegen B31-West-Weiterbau

per Mail teilen

Gegen den Weiterbau der B31-West haben am Sonntag rund 600 Menschen bei Merdingen demonstriert. Zu der Kundgebung hatten verschiedene Bürgerinitiativen und Gruppen aufgerufen. Das Protestbündnis will nicht, dass die B31 West von Gottenheim bis Breisach weiter gebaut wird. Ziel der Demo war es laut der Veranstalter, den Entscheidungsträgern zu zeigen, dass die Menschen die Bundesstraße nicht wollen. Stattdessen, so das Bündnis, soll der ÖPNV ausgebaut und die jetzige Kulturlandschaft erhalten werden.