FDP feiert 50 Jahre "Freiburger Thesen"

Vor 50 Jahren hat die FDP auf ihrem Parteitag mit den "Freiburger Thesen" ein damals wegweisendes Grundsatzprogramm verabschiedet. Was bedeutet es heute noch?

Was die FDP am 27. Oktober 1971 bei ihrem Bundesparteitag in Freiburg in ihr Grundsatzprogramm geschrieben hat, klingt aus heutiger Sicht erstaunlich fortschrittlich: "Das Verfahren der Enteignung muß verbessert werden" oder "Umweltschutz hat Vorrang vor Gewinnstreben" wurde darin gefordert. Diesen Weg des sozialen Liberalismus schlug die Partei ein, nachdem sie zwei Jahre zuvor die erste Regierungskoalition mit der SPD unter Willy Brandt eingegangen war. Das Parteiprogramm gilt bis heute als wegweisend in der Geschichte der Freien Demokraten.

Wieviel "Freiburg" steckt heute noch in der FDP?

Jetzt verhandelt die FDP erneut mit den Sozialdemokraten - und den Grünen - über eine gemeinsame Regierungsbildung. Was die Freiburger Thesen für die Partei heute bedeuten und wie viel davon im aktuellen Parteiprogramm der Liberalen steckt, darüber diskutieren zum 50. Jahrestag des Papiers Experten und FDP-Politiker in Freiburg. Dazu haben die parteinahe Friedrich-Naumann-Stiftung und der Freundeskreis Walter Scheel eingeladen.

Zu den Gästen zählen am Donnerstag neben Bundesparteichef Christian Lindner der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer sowie die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.