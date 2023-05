Ein 400 Jahre alte Teppich zeigt die Passion Christi. Nach jahrelanger Recherche hat ihn die katholische Gemeinde in Gengenbach nun wieder.

Große Freude in Gengenbach (Ortenaukreis): ein historischer, rund 400 Jahre alter Passionsteppich, bleibt jetzt dauerhaft in der Stadt. Nach jahrelanger Suche wurde er in einer Galerie in Paris gefunden und konnte von dort gekauft werden. Der Passionsteppich gehört zu einer Serie von sechs Teppichen. Fünf von ihnen sind schon lange im Besitz der katholischen Gemeinde. Warum genau, das weiß niemand. Sechs ähnliche Teppiche gibt es in New York im Metropolitan Museum of Art. Gengenbach hat damit gleichgezogen. Zu sehen auf den Teppichen ist immer die Leidensgeschichte, die Passion von Jesus Christus.

400 Jahre alter Passionsteppich gehört wieder der katholischen Kirchengemeinde in Gengenbach SWR Ulf Seefeldt

Katholische Gemeinde Gengenbach überlässt Passionsteppiche einem Museum

Die katholische Gemeinde überlässt alle sechs Passionsteppiche dem Museum Haus Löwenberg in Gengenbach. Reinhard End, der künstlerische Leiter des Museums, spricht von einem besonders wertvollen Exemplar, hergestellt vor über 400 Jahren - vermutlich in einer Werkstatt in Straßburg. End selbst kannte die fünf Passionsteppiche, die die Katholische Gemeinde Gengenbach schon hatte. Und er wusste, dass es einen sechsten geben muss. Mehrere Jahre lang hat er recherchiert, sich mit Fachleuten ausgetauscht und den 400 Jahre alten Teppich schließlich in der französischen Hauptstadt Paris in einer Galerie gefunden. Rund 100.000 Euro hat es die Gemeinde gekostet, den alten Passionsteppich zu kaufen, nach Gengenbach zu transportieren und ihn fachgerecht zu lagern.

Alte Passionsteppiche ein kulturhistorischer Schatz im Haus Löwenberg

Gengenbachs Bürgermeister Thorsten Erny spricht von einem kulturhistorischen Schatz. Und er freut sich, dass Gengenbach nun mit New York gleichziehen kann. Zu gegebener Zeit sollen die sechs alten Passionsteppiche im Museum Haus Löwenberg ausgestellt werden. Zusammen mit Übermalungen der Teppiche, die es in Gengenbach ebenfalls gibt. Einziger Wermutstropfen für die Katholische Gemeinde Gengenbach: Dauerhaft können die hunderte Jahre alten historischen Teppiche zur Passion Christi nicht gezeigt werden. Sie sind sehr empfindlich und müssen besonders geschützt werden - vornehmlich auch vor Licht.