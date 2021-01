per Mail teilen

Eine Mitarbeiterin der Firma Knauf in Wolfgantzen im Elsass ist auf dem Firmenparkplatz erschossen worden. Die französische Polizei geht dem Verdacht nach, dass der Mord mit der Arbeit der 40-jährigen als Leiterin der Personalabteilung zu tun hat.

Französische Medien berichten am Freitag, der Anlass für die Vermutung der Polizei sei wohl ein Vorfall kurz danach bei Wattwiller. Dort ist eine andere Frau offenbar knapp einem Mordanschlag entgangen. Diese hatte vor Jahren mit der ermordeten Frau in Wolfgantzen in der Personalabteilung einer anderen Firma zusammengearbeitet, als es dort Massen-Entlassungen gab.

Rotes Auto im Fokus der polizeilichen Ermittler

Bei dem misslungenen Anschlag in Wattwiller hat der Täter zunächst nach dem Namen gefragt, bevor er geschossen hat. Danach floh er in einem roten Auto. Bei dem Mord der Personalleiterin in Wolfgantzen stand auch ein rotes Auto auf dem Parkplatz.

Ähnlichkeit mit zwei Morden in Südfrankreich

Ob die Festnahme eines 45-jährigen Mannes bei Valence in Südfrankreich mit den Fällen im Elsass zusammenhängt lässt sich bislang noch nicht sagen. Der Verdächtige dort soll zwei Menschen ermordet haben, die ebenfalls Mitarbeiter einer Personalabteilung waren.