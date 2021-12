Deutsche 3G-Regeln in Schweizer Zügen - keine Kontrolle?

Seit Ende November gilt in Deutschland in Bus und Bahn die 3G-Pflicht für Fahrgäste. In einigen grenzüberschreitenden Zügen aus der Schweiz wird das noch nicht kontrolliert.

Vier deutsche Haltestellen fährt die grenzüberschreitenden Tramlinie acht zwischen Weil am Rhein (Kreis Lörrach) und Basel an. Zwei Kilometer deutsche Strecke, bevor sie über den Rhein-Hafen in die Schweiz fährt. Wer mit dieser Tram fährt, wird in Deutschland derzeit nicht auf seinen 3G-Nachweis kontrolliert.

In der Tram und an den Haltestellen gibt es keine Hinweise auf die 3G-Pflicht. Auch nicht auf den Bildschrimen in der Tram. SWR Katharina Seeburger

Die Fahrgäste dort sehen das unterschiedlich: Eine Frau sagt, das spiele für sie keine Rolle, sie sei nicht ängstlich. Ein junger Mann findet es gut, dass hier noch nicht kontrolliert wird. Kontrollen nerven ihn. Ein anderer Fahrgast meint: "Kontrollen sind gut, und die sollte man auch durchführen, sonst nutzt die Pflicht nichts."

Keine Hinweise auf die 3G-Pflicht

In der Tram und an den Haltestellen hängen keine Hinweise auf die 3G-Pflicht. Eine Durchsage beim Passieren der Grenze kommt auch nicht. Laut dem deutschen Infektionsschutzgesetz ist der Beförderer für die Kontrollen zuständig – hier die Basler Verkehrsbetriebe.

Auf SWR-Anfrage bestätigen die Basler Verkehrsbetriebe die ausbleibenden Kontrollen. In einem schriftlichen Statement heißt es weiter: "Wir gehen davon aus, dass die 3G-Pflicht auch bei uns gilt. Wir stehen betreffend Gültigkeit und Umsetzung aktuell noch im Austausch mit der Systemführerschaft SBB und PostAuto AG."

Auch die SBB verweist weiter

Diese Systemführer sind in der Schweiz für die Corona-bedingten Regeln im öffentlichen Verkehr zuständig. Die Schweizer Bundesbahn SBB teilte auf Anfrage mit, sie warten laufende Gespräche zwischen Berlin und Bern ab.

"Wir haben von den Behörden noch keine Informationen erhalten, ob und wie die deutschen Regeln in Schweizer Zügen, die nur kurz über deutsches Gebiet verkehren, umgesetzt werden müssen."

Das betreffe auch die S-Bahn zwischen Zürich und Schaffhausen, die im Kreis Waldshut an zwei deutschen Stationen hält. In Fernverkehrszügen, die etwa von Bern nach Hamburg fahren, werde aber der 3G-Nachweis ab der deutschen Grenze kontrolliert.

In der deutsch-französischen Tram funktionieren die 3G-Kontrollen

130 Kilometer nördlich fährt die grenzüberschreitende Tram zwischen Kehl (Ortenaukreis) und Straßburg. Hier werden drei Haltestellen in Deutschland angefahren, die restliche Strecke liegt in Frankreich. Der 3G-Nachweis wird ab der ersten deutschen Haltestelle kontrolliert. Zuständig dafür sind die Technischen Dienste Kehl. Die deutsch-französische Zusammenarbeit funktioniert laut Betriebsleiter Bodo Kopp sehr gut.

"Die Kollegen aus Frankreich haben schon im Vorfeld, als die Diskussionen zum Infektionsschutzgesetz waren, nachgefragt. Dadurch haben wir recht zügig sowohl auf der französischen Seite als auch auf der deutschen Seite an den Haltestellen über diese Anforderungen informiert."

Niemand sieht sich zuständig

Beim grenzüberschreitenden Nahverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz verliert sich die Spur erstmal. Auf beiden Seiten scheint kein Ministerium für die laut SBB laufenden Gespräche zuständig zu sein. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf das Bundesverkehrsministerium. Dieses sieht sich nicht zuständig und verweist wieder an das Bundesgesundheitsministerium. Auch die Schweizer Behörden geben keine Auskunft zu den Gesprächen und ausbleibenden Kontrollen.

Auch an der letzten Schweizer Haltestelle "Kleinhüningeranlage", bevor die Tramlinie acht nach Deutschland fährt, findet sich kein Hinweis auf die 3G-Pflicht im Öffentlichen Nahverkehr. SWR Katharina Seeburger

Allein das baden-württembergische Verkehrsministerium, obwohl auch nicht zuständig, kann die Gespräche zwischen Deutschland und der Schweiz bestätigen. Außerdem stellt es fest:

"Sobald sich auf der Fahrt aus dem Ausland auf deutschem Hoheitsgebiet die Möglichkeit eines Zu- oder Ausstiegs von Fahrgästen bietet, gilt die 3G-Pflicht ausnahmslos. Die Einhaltung der Kontrollpflicht obliegt dem Beförderungsunternehmen."

Das gilt also auch in der grenzüberschreitenden Tramlinie acht zwischen Weil am Rhein und Basel.