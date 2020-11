Im Altenpflegeheim Dr. Friedrich Geroldt-Haus in Kehl im Ortenaukreis sind 32 Bewohner sowie fünf Mitarbeitende positiv auf das Corona Virus getestet worden. Das teilte das zuständige Gesundheitsamt am Donnerstag mit.

Der Heimleiter des Altenpflegeheims "Dr. Friedrich Geroldt-Haus" in Kehl, Stephan Müller, sagte am Donnerstag: "Von den positiv getesteten Bewohnern sind derzeit nur wenige symptomatisch. Die erkrankten Bewohner zeigen zum Großteil nur milde Symptome, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut."

Erhöhte Schutz- und Hygienemaßnahmen für Bewohner und Personal

In Absprache mit der Stadt Kehl und der Heimleitung wurden die Schutz- und Hygienemaßnahmen für alle Bewohner und das Pflegepersonal erhöht. Die Menschen dürfen nicht mehr in Gruppen zusammen kommen. "Die Maßnahmen greifen bereits, so dass der Betrieb und die Betreuung der Bewohner gewährleistet ist", so die Gesundheitsamtsleiterin Evelyn Bressau.

Besuchsmöglichkeiten bis Mitte November eingeschränkt

Darüber hinaus habe sich die Heimleitung entschlossen, vorerst die Besuchsmöglichkeiten bis mindestens Mitte November einzuschränken. Dringend notwendige Besuche sind aber "in Abstimmung mit der Einrichtung grundsätzlich möglich", erklärt Heimleiter Müller diesen Schritt.

Eindringlicher Appell des Ortenauer Landrats an Pflege-Einrichtungen

Der Ortenaukreis hat auf Initiative von Landrat Frank Scherer nochmals die stationären Pflege-Einrichtungen im Kreis eindringlich darauf hingewiesen, die geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen konsequent einzuhalten und zu überprüfen. "Neben der allgemeinen Eindämmung des Virus kommt es jetzt vor allem darauf an gefährdete Menschen noch besser zu schützen und zu unterstützen und in den Krankenhäusern ausreichende Kapazitäten vorzuhalten", betonte Landrat Scherer.