300 Jugendliche zeichnen das Leben von NS-Verfolgten im Dreiländereck nach - in Comics

300 Schülerinnen und Schüler haben eine besondere Ausstellung gestaltet: Sie zeichneten in Comics die Biografien von Menschen aus dem Dreiländereck, die unter der NS-Herrschaft verfolgt und ermordet wurden.

Wie fühlt es sich an, in der Angst vor Verfolgung zu leben? Was bedeutet es, für den Feind an die Front zu müssen? Was ist der Preis dafür, sich selbst treu zu bleiben? Etwa 300 Schülerinnen und Schüler aus Baden und dem Elsass haben sich in einem Geschichtsprojekt mit der Verfolgung und Ermordung von Menschen in der NS-Zeit auseinandergesetzt. Sie erstellten Biografien in Comic-Form, um die Schicksale dieser Menschen darzustellen. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Ausstellung gezeigt, die vergangene Woche in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eröffnet wurde.

Zeitzeugeninterviews, Stadtrundgänge und Vorträge von Historikern

Schülerinnen und Schüler haben sich in einem halbjährigen Projekt intensiv mit den Biografien von Menschen in Baden und dem Elsass beschäftigt, die vom Leben im deutschen Faschismus betroffen waren. Sie arbeiteten dabei mit dem Blauen Haus, einem Erinnerungsort in Breisach, und ihren Lehrkräften zusammen. Durch Zeitzeugeninterviews, Stadtrundgänge und Vorträge von Lokalhistorikern setzten sie sich intensiv mit den Biografien auseinander. Anschließend veranschaulichten sie die Lebensgeschichten ihrer selbst gewählten Protagonisten durch selbst gezeichnete Comics. So versetzten sie sich in die Geschichte und Gefühlswelt der Betroffenen.

Zeichnen von Comics soll Einfühlungsvermögen stärken

Sandra Butsch, Lehrerin am Walter-Eucken-Gymnasium in Freiburg, hat das "BIOGRAFIE-Projekt" ins Leben gerufen. Sie ist überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler durch das Zeichnen der Comics die Geschichte und das Leid besser verstehen können. Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten sich beim Zeichnen überlegen, was ihr Protagonist in ihrem Alter getan, erlebt und gefühlt hat.

Jahreszahlen und Fakten kann man nicht fühlen. Einfühlung und Verständnis funktionieren nur, wenn ich mich identifizieren kann mit dem Schicksal von Menschen, denen Unrecht geschehen ist.

Schüler identifizieren sich mit NS-Verfolgten

Das Projekt stößt bei den Schülerinnen und Schülern in Deutschland und Frankreich auf viel Zustimmung. Noah Forler, Schüler aus Bouxwiller im Elsass, hat den Lebensweg von Jaques Gugenheim nachgezeichnet. Gugenheim war Lehrer an einer israelischen Schule im Elsass und wurde nach Ausschwitz, später nach Dachau deportiert, wo er 1945 ermordet wurde.

Wenn man dieses Projekt macht, merkt man, dass Jaques Gugenheim einer wie wir ist. Wir sind uns in manchem ähnlich. Es hätte jeden treffen können!

Etwa 300 Schülerinnen und Schüler waren an dem Projekt beteiligt. Die Ausstellung steht allen Schulen und interessierten Institutionen zur Verfügung. SWR

Ausstellung steht Schulen zur Verfügung

Jede Tafel der Ausstellung zeigt die persönliche Herangehensweise der Schülerinnen und Schüler an die unterschiedlichen Biografien. Auf den Tafeln stehen prägnante Fragen wie "Hattest du Angst?" und "Hatte er eine schöne Kindheit?", die sich in der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler verankern. Die Ausstellung ist für alle Schulen zugänglich, die sich mit dem Thema beschäftigen und soll künftig an verschiedenen Orten gezeigt werden, zum Beispiel in Rathäusern oder Bibliotheken.