An der Absturzstelle hat eine Zeremonie zum 30. Gedenktag des Dramas stattgefunden. Am 20. Januar vor 30 Jahren zerschellet ein Airbus A 320 an der schneebedeckten Flanke des Berg La Bloss, gegenüber des Mont St. Odile. 87 Menschen starben, 9 überlebten den Absturz. Das Trauma ist noch immer gegenwärtig.