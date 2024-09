Brandgeruch, schrillende Rauchmelder: In Weil am Rhein hat es in einem Wohnhaus gebrannt. Für einen Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Am Sonntagmittag war in einer Wohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ein Feuer ausgebrochen. Für den 27 Jahre alten Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden. Laut Polizei bemerkten die übrigen Hausbewohner den Brand rechtzeitig durch den Geruch und die Rauchmelder. Die alarmierte Feuerwehr räumte das Haus und löschte das Feuer. Obduktion soll Todesursache klären Die Behörden ermitteln nun die Todes- und Brandursache. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache des 27-Jährigen klären. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Der entstandene Schaden am Mehrfamilienhaus beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Das Gebäude, in dem 22 Personen gemeldet sind, bleibt entgegen früherer Angaben trotz des Brandes weiter bewohnbar. Erst vor zehn Tagen war in Rheinfelden (Kreis Lörrach) ein Mann nach einem Wohnungsbrand gestorben. Einen Tag nach dem Brand in diesem Mehrfamilienhaus in Weil am Rhein: Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Brandursache sind im Gange. SWR Matthias Zeller