Freiburg: 27-Jährige nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Der Rauchmelder piept, Rauch zieht durchs Treppenhaus: Ein Nachbar ruft die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte eilen zur brennenden Wohnung. Doch sie können die junge Frau nicht mehr retten.

Rettungskräfte entdeckten am vergangenen Samstag eine 27-jährige Frau leblos in ihrer brennenden Wohnung nahe dem Unisport-Gelände in Freiburg. Sie brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie jedoch nicht mehr reanimiert werden konnte. Unklar ist laut Polizei, ob das Feuer die Ursache für den Tod der Frau war, oder ob sie schon zuvor tot war. Die Polizei informierte erst Tage später über den Vorfall.

Nachbar alarmiert die Feuerwehr

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte um drei Uhr morgens den Alarm eines Rauchmelders aus der betroffenen Wohnung gehört und Brandgeruch im Treppenhaus festgestellt. Er alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Frau bereits tot, berichtete die Polizei. In der Wohnung brannte ein Bett. Die Polizei vermutet keine Straftat. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt.