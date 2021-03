per Mail teilen

Die Basler Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Messerstecher. Er soll am Samstagabend einen 25-jährigen Mann mit mehreren Stichen und Schnitten verletzt haben. Wie die Kantonspolizei mitteilte, bemerkten Passanten den schreienden 25-Jährigen am Rheinufer. Sie alarmierten die Rettungsdienste und leisteten erste Hilfe. Der Verletzte wurde in die Notfallaufnahme gebracht. Zeugen berichteten der Polizei, dass kurz zuvor ein anderer Mann vom Tatort geflohen sein soll. Außerdem sagten Passanten, dass es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein soll. Laut Polizei ist aber noch unklar, ob es sich dabei um den Verletzten und den Flüchtigen handelt.