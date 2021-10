Zwanzig Waschbären getötet

Das Töten der Waschbären in Bühlingen (Kreis Rottweil) sei in Absprache mit den zuständigen Stellen beim Landratsamt Rottweil und der zuständigen Jägerschaft erfolgt, so Gerhard Gurreck, eine Art Ortvorsteher von Bühlingen. Zunächst seien die Tiere in Lebendfallen gefangen und anschließend unter Einhaltungen der jagdrechtlichen Vorgaben getötet worden. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich über die Waschbären-Population in Bühlingen beschwert, da sie auf der Suche nach Futter Mülleimer und Gelbe Säcke durchwühlen und sich in der Dämmung von Hausdächern einnisten. Der Landestierschutzverbund Baden-Württemberg rät zu Präventionsmaßnahmen. Statt die Tiere zu töten, müsse sich der Mensch mit dem Waschbär arrangieren.