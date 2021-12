Haus der Natur feiert 20-jähriges Bestehen

per Mail teilen

Das Haus der Natur am Feldberg feiert kommende Woche 20. Geburtstag. Im Haus der Natur sind das Naturschutzzentrum und der Naturpark Südschwarzwald vertreten. Am 14. Dezember 2001 ging es los, seitdem haben fast eine Million Menschen die Ausstellungen im Haus der Natur besucht. Das vom Land Baden-Württemberg finanzierte Naturschutzzentrum ist das Größte, das im Rahmen der Landes-Naturschutzstrategie eingerichtet wurde. Es leistet seit 20 Jahren wichtige Bildungsarbeit bei und mit den Menschen vor Ort, so Landesumweltministerin Thekla Walker. Sie lobt die "charmante und zeitgemäße Vermittlung von Naturschutzthemen". Auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk betont den Bezug zur Region. Die Jubiläumsfeier mit beiden Ministern wird coronabedingt aber erst im Frühjahr 2022 stattfinden.