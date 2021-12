"Druck auf die Natur nimmt zu": 20 Jahre Haus der Natur am Feldberg

Das Miteinander von Natur und Mensch am Feldberg zu fördern ist seit 20 Jahren die Mission des dortigen Naturschutzzentrums. Doch die Aufgabe wird nicht leichter, sagt Leiter Stefan Büchner.

Am 14. Dezember 2001 ging's los - seitdem haben über eine Million Menschen die Ausstellungen und Veranstaltungen im Haus der Natur besucht. Tendenz steigend. Das vom Land Baden-Württemberg finanzierte Naturschutzzentrum ist das Größte, das im Rahmen der Landes-Naturschutzstrategie eingerichtet wurde. Im Haus der Natur sind die Geschäftsstelle des Naturparks Südschwarzwald und das Naturschutzzentrum untergebracht. Letzteres wird von dem Biologen Stefan Büchner geleitet.

Stefan Büchner leitet das Naturschutzzentrum Südschwarzwald am Feldberg Naturschutzzentrum Südschwarzwald

SWR: Herr Büchner, Sie leiten das Naturschutzzentrum Südschwarzwald seit 20 Jahren, also von Beginn an - wie hat sich das Haus der Natur in dieser Zeit verändert?

Stefan Büchner: Das war wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Das Haus selbst hat sich vom Äußerlichen her wenig verändert, die Veränderungen sind mehr im Inneren erfolgt. Wir sind ein Zentrum mit einer großen interaktiven Ausstellung. Und in dieser Ausstellung haben wir über die Jahre hinweg fast jedes Jahr neue Elemente eingebaut, alte Elemente überarbeitet, Mehrsprachigkeit eingeführt und solche Dinge. Da ist vieles entstanden, was auch heute zum Erfolg der Einrichtung beiträgt.

SWR: Das Haus der Natur liegt direkt an der Skipiste und es liegt mitten in einem Motorradparadies. Sehen Sie Ihre Aufgabe eher darin die Natur vor den Menschen zu schützen oder einen Weg zu finden, wie Menschen und Natur miteinander gut klarkommen?

Büchner: Ganz klar Letzteres. Es ist von Anfang an unsere Strategie gewesen und damit haben wir letztlich auch die Strategie fortgesetzt, die unser Feldberg-Ranger, der schon seit 1989 hier oben im Einsatz ist, begonnen hat. Manchmal müssen wir die Natur tatsächlich vor den Menschen schützen. Das ist gerade jetzt im Winter ein Problem, wo es schwierig wird, auf dieser großen Naturschutzgebietsfläche - das sind ja über 42 Quadratkilometer - im Blick zu haben, wo überall Menschen unterwegs sind.

Da merken wir auch in den letzten Jahren, dass dieser Druck durch menschliche Nutzung auf die Natur, sowohl räumlich als auch zeitlich zunimmt. Die Menschen sind immer mehr in der Fläche unterwegs und es gibt immer mehr Unternehmungen, die sich in die frühen Morgenstunden, in die späten Abendstunden, sogar bis in die Nacht hinein erstrecken. Aber unsere Absicht war von vorneherein dieses Miteinander von Menschen und Natur zu fördern.

SWR: Wie tun Sie das konkret?

Ein Beispiel ist das Schneeschuhwandern, das jetzt im Winter eine große Rolle spielt. Schneeschuhwandern kam so ungefähr vor 20 Jahren auf, und als es damals modern wurde, standen wir vor der Frage: "Was machen wir jetzt damit? Müssen wir Naturschützer Schneeschuhwandern zumindest am Feldberg verbieten oder kann man das irgendwie anders lösen?“ Wir haben ganz klar die andere Richtung eingeschlagen. Wir bieten geführte Schneeschuhtouren an, wir haben ausgeschilderte Schneeschuh-Trails, um diese Sportart aus unserer Sicht in geordnete Bahnen zu lenken. Damit sind wir eigentlich sehr erfolgreich gefahren über diese Jahre.

Eine interaktive Ausstellung im Haus der Natur erzählt vom Leben im Naturschutzgebiet Feldberg Jürgen Gocke/Naturschutzzentrum Südschwarzwald

SWR: Genau, Sie bringen ja auch die Menschen in die Natur und die Natur den Menschen nahe. In vielen Angeboten, in Ausflügen, eben auch in solchen Schneeschuhtouren oder auch für Schulklassen. Was sind da gerade im Moment die aktuell größten Herausforderungen, wenn man an Corona denkt?

Büchner: Die größte Herausforderung ist, den Betrieb des Hauses aufrecht zu erhalten. Wir haben ganz massive Einbrüche bei unseren Besucherzahlen sowohl in der Ausstellung als auch bei den geführten Veranstaltungen, bei den geführten Touren durch das Naturschutzgebiet. Das ist ein Riesenproblem, weil da letztlich natürlich auch finanzielle Mittel dranhängen. Je weniger Ausstellungsbesucher wir haben, desto weniger Eintrittsgelder stehen uns zur Verfügung.

Wir haben aber auch ganz andere Entwicklungen beobachtet: Gerade im letzten Sommer, diesem ersten Corona-Sommer, da sind die Menschen verstärkt in die Natur gegangen. Das ist aus unserer Sicht meistens gut, wenn sie sich auf den Wegen aufhalten und sich im Großen und Ganzen an die Regelungen halten - die wenigen, die es gibt. Aber es gab auch Probleme dadurch, dass zum Beispiel die Zahl illegaler Übernachtungen mit Zelt, mit Wohnmobil, irgendwo mitten in der Natur massiv zugenommen haben.

Das Interview führte SWR Moderatorin Suse Kessel

Haus der Natur: Jubiläumsfeier erst im Frühjahr

Das Haus leiste seit 20 Jahren wichtige Bildungsarbeit bei und mit den Menschen vor Ort, sagte Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne). Sie lobte die "charmante und zeitgemäße Vermittlung von Naturschutzthemen". Auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) betont den Bezug zur Region. Die Jubiläumsfeier mit beiden Ministern wird coronabedingt aber erst im Frühjahr 2022 stattfinden.