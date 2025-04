per Mail teilen

Er gehört zu den größten Lauf-Events im Südwesten: der Freiburg-Marathon. In diesem Jahr hat es buchstäblich einen Run auf die Startplätze gegeben. Rund 16.800 Läuferinnen und Läufer wollen mitrennen.

Laufschuhe schnüren und ab auf die Strecke: Am Sonntag ist Startschuss für den 20. Freiburg Marathon. Fast 17.000 Läuferinnen und Läufer machen sich auf ihren Weg durch die Stadt. So viele wie nie zuvor. Wer noch keine Startnummer hat, muss dieses Jahr zuschauen. Die Startplätze sind nämlich schon seit längerem ausgebucht.

Freiburg-Marathon: Sightseeing durch die Stadt

Den Freiburger Sport-Bürgermeister Stefan Breiter (CDU) wundert der große Andrang auf die Startplätze nicht. Der Freiburg-Marathon sei so beliebt, weil er der erste große Marathon in der Laufsaison ist. Aber auch das idyllische Freiburg ziehe viele Läuferinnen und Läufer an. Die Strecke sei eine Art Sightseeing-Tour durch die Stadt.

Freiburgs Sport-Bürgermeister Stefan Breiter über das Erfolgsgeheimnis des Freiburg-Marathons:

Manchen gefalle die Strecke sogar so gut, "dass sie sie zwei Mal laufen wollen", sagt Breiter. Er spricht von den Marathonläufern, für die eine Runde nicht genügt. Sie laufen die Halbmarathonstrecke zweimal.

Freiburgs Oberbürgermeister springt auch in die Laufschuhe

Nur wenige laufen tatsächlich die gut 42 Kilometer. Die meisten verteilen sich auf den Halbmarathon, den zehn Kilometer langen AOK-Gesundheitslauf und den Schülermarathon. Auch Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) und Sport-Bürgermeister Stefan Breiter starten über die Zehn-Kilometer-Distanz.

Läuferinnen und Läufer vor der Unibibliothek Freiburg im vergangenen Jahr. Auch 2025 führt die Strecke wieder hier vorbei. SWR

Am Sonntag beginnt der Marathon um 9 Uhr. Favorit Omar Tareq von den Lauffreunden Freiburg und andere Spitzenläufer starten von der Messe Freiburg. Sie laufen durch die Stadt und haben dann freie Bahn, um Bestzeiten zu erreichen. Ab 10:30 Uhr starten die Teilnehmer der kürzeren Distanzen. Das Ziel für alle Läufe ist die Messe Freiburg.

Bands an der Strecke: Auch hier ist Ausdauer gefragt

Die Strecke wird nicht nur von Zuschauerinnen und Zuschauern gesäumt. Entlang der 21 Kilometer langen Runde verteilen sich 35 Bands, die für gute Laune und Motivation sorgen sollen. Der Startschuss fällt auch für sie um 9 Uhr. Durchhalten sollen sie insgesamt sechs Stunden.

Unterstützung vom Streckenrand aus ist auch dieses Jahr wieder gefragt. Neben Zuschauerinnen und Zuschauern sorgen dafür auch 35 Bands, die sich über die ganze Strecke verteilen. SWR

Der Freiburg Marathon wird über das gesamte Wochenende von einem großen Rahmenprogramm begleitet. Schon am Samstag gibt es für die Kleinsten einen Mini-Marathon. Je nach Alter laufen die Kinder eine Strecke zwischen 400 und 1.800 Metern. Teilnehmen dürfen Kinder bis 12 Jahre. Für die Rennen gibt es noch vereinzelt Startplätze. Auf dem Messegelände gibt es am Wochenende außerdem eine Sportmesse, eine Maultaschenparty und ein Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche.

Sportbürgermeister zu Sicherheit: "Keine konkrete Bedrohungslage"

Bei Großveranstaltungen wie dem Freiburg-Marathon stellt sich immer auch die Frage nach dem Sicherheitskonzept. Man sei hierzu im Austausch mit der Polizei, sagt Sport-Bürgermeister Breiter. Bisher gebe es aber keine Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohungslage. Die Anforderungen an die Sicherheit seien zuletzt ohnehin erhöht worden. Zu Details wollte sich Breiter nicht äußern.

Straßensperrungen und Umleitungen - App soll helfen

Wer wenig Interesse am Lauf hat und stattdessen mit dem Auto oder dem Fahrrad durch die Stadt möchte, muss sich auf längere Fahrtzeiten und Umleitungen einstellen. Der Projektleiter des Freiburg-Marathons, Max Hommel, empfiehlt: Wer durch die Stadt will, sollte sich schon vorab auf der Website über den Streckenverlauf informieren. In diesem Jahr ist zudem erstmals die Nunav Navigations-App nutzbar. Über sie kann man einsehen, welche Straßen gesperrt sind. Außerdem kann man sich von A nach B navigieren lassen.

In eigener Sache: SWR-Team läuft auch wieder mit

Ein Team aus dem SWR Studio Freiburg nimmt auch dieses Jahr wieder am Lauf teil. Im Gegensatz zum Vorjahr, als sie in mehreren Staffeln antraten, laufen die Kolleginnen und Kollegen dieses Jahr einzeln über die zehn Kilometer. Im Berufsleben spielt oft Schnelligkeit eine Rolle, doch beim Lauf in Freiburg steht für die meisten Teilnehmer das Mitmachen im Vordergrund: Dabei sein ist alles.