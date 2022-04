Am Mittwoch-Vormittag hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha für den Klinikneubau in Lörrach einen Förderbescheid in Höhe von 191 Millionen Euro überreicht. Laut Landrätin Marion Dammann kann derzeit die Eröffnung 2025 eingehalten werden. Allerdings sind die Baukosten für den Klinikneubau in Lörrach wegen der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bereits um 15 Prozent gestiegen. Es könnten am Ende 90 Millionen Euro mehr sein, sagte Dammann bei der Übergabe des Förderbescheids.