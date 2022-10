Freiburg: Kolping-Diözesanverband feiert 170. Jubiläum

Vor und im Freiburger Münster hat der Kolping-Diözesanverband am Samstag sein 170-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Gelegenheit hat man gleich auch auf andere Jubiläen angestoßen.

1852 wurde der Kolping-Diözesanverband als Freiburger "Gesellenverein" in den allgemeinen Kolping-Verband aufgenommen. Aber am Samstag gab es noch mehr Gründe zu feiern: 50 Jahre Kolpingsfamilie Freiburg-Landwasser, 50 Jahre Regionalverband Freiburg-Breisgau-Hochschwarzwald, 50 Jahre Kolping-Bildungswerk.

Kolping: weltweit engagiert

Die Freiburger Kolping-Vorsitzende Irmgard Waldner machte deutlich, dass sich Kolping heute weltweit engagiere und zum Beispiel in Indien sehr stark sei, wo vor allem Frauen mit Kleinstkrediten geholfen werde, eine eigene Existenz aufzubauen. Der Diözesanvorsitzende Wolfgang Bandel sagte dem SWR, dass sein Verband schon am zweiten Tag des russischen Angriffskriegs mit der Unterstützung der Menschen in der Ukraine begonnen habe - in Zusammenarbeit mit Kolpingsfamilien in Polen und anderen osteuropäischen Ländern.

Das Audio von Wolfgang Bandel zur Ukrainehilfe zum Nachhören

Erfolgreicher Verband mit 12.000 MItgliedern

Von "Gesellenverein" ist schon lange nicht mehr die Rede, weil im katholischen Kolpingsverband vor allem Familien sind, zum Teil in mehreren Generationen und seit Jahrzehnten. Zu seinen zentralen Schwerpunkten zählen die Arbeit für junge Menschen, das Engagement in der Arbeitswelt, das Zusammenwirken mit und der Einsatz für Familien und für die "Eine Welt". Nach der Gründung des Freiburger Gesellenvereins wurde der Verband zu einer Erfolgsgeschichte in der Erzdiözese Freiburg: 169 Kolpingsfamilien haben sich zwischen dem Bodensee und dem nördlichsten Bereich der Diözese in Main-Franken gegründet. Kolping zählt heute rund 12.000 Mitglieder.

Zum 170. Jubiläum des Kolpin-Diözesanverbands gab es vor dem Freiburger Münster ein buntes Unterhaltungsprogramm. SWR Christoph Ebner

Buntes Programm mit etwas Kirchenkritik

Gefeiert wurde mit einem vierstündigen Programm auf einer Bühne vor dem Freiburger Münster mit Musik, Unterhaltung und Comedy am Samstag nach der Marktzeit. Großen Beifall gab es für Willibert Pauels, der - bekannt aus dem Kölner Karneval - mit seinen satirischen Bemerkungen den richtigen Ton fand für einen Verband, der sich innerhalb der Kirche befindet - aber auch durchaus eine kritische Haltung in kirchlichen Fragen zeigt. Der Tag fand seinen Abschluss in einem Festgottesdienst im Freiburger Münster. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kolpingprojektchor, der sich aus Mitgliedern des Diözesanverbandes zusammensetzt.