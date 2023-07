In Deutschland wurden im Jahr 2021 über 3.400 Kinder tot geboren, so das statistische Bundesamt. Ähnliches Schicksal hat auch Familie Hensel in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis erleben müssen. Der Sohn von Claudia und Marc Hensel starb wenige Tage nach der Geburt. Und nun, etwas mehr als ein Jahr später, schnappt sich Marc Hensel seinen Rucksack und wandert - und zwar vom Schwarzwald bis ans Meer.