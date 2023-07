Vor 150 Jahren starb der Maler Franz Xaver Winterhalter

Vor 150 Jahren, am 8. Juli 1873, starb Franz Xaver Winterhalter. Der in Menzenschwand (Kreis Waldshut) geborene Bauernsohn war der berühmteste Portraitmaler im 19. Jahrhundert.

In dem „Le Petit Salon“ benannten Museum in Menzenschwand, das zur Erinnerung an Franz Xaver Winterhalter 2008 eingerichtet wurde, sind Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Lithografien zu bewundern. Die Werke sind Leihgaben oder gehören dem Mezenschwander Winterhalter-Museum. Elisabeth Kaiser, die Vorsitzende des Museumsvereins, hält das Werk des Künstlers aus dem Südschwarzwald gemeinsam mit 15 ehrenamtlichen Helfern lebendig.

Ein faszinierender Lebensweg

Wenn Elisabeth Kaiser über Winterhalter spricht, kommt sie ins Schwärmen. Den künstlerischen Lebensweg Franz Winterhalters kennt sie in-und auswendig. Von der Lithografie- und Kupferstecherausbildung in Freiburg, der Ernennung zum Badisch- Großherzoglichen Hofmaler in Karlsruhe, bis hin zu seinem künstlerischen Durchbruch in Paris. In der französischen Hauptstadt verbrachte Winterhalter 34 Jahre und malte dort gemeinsam mit seinem Bruder Hermann. Der europäische Hochadel stand Schlange, um sich von Winterhalter malen zu lassen. Beispielsweise ließ sich die österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, in einem bodenlangen weißen Abendkleid portraitieren - das wohl berühmteste Werk von Franz Winterhalter.

Winterhalter war viel unterwegs

Wien, Paris, Baden-Baden. Winterhalter war damals ständig unterwegs, hatte viele Portraitaufträge, erzählt Elisabeth Kaiser. Alleine in London sei er 15 Jahre lang hintereinander gewesen und habe die königliche Familie gemalt. Da Königin Victoria viele Kinder gehabt habe, musste Winterhalter in wenigen Wochen zahlreiche Portraits anfertigen. Sein Bruder Herrmann, dessen Pinselstrich nahezu identisch gewesen sei, habe ihm dabei geholfen. Die größte Privatsammlung von Winterhalters Werken ist im Besitz des englischen Königs.

„Winterhalter war über 30 Jahre lang ein Superstar. Er war in ganz Europa der gefragteste Portaitmaler an allen Höfen Europas“

Einträgliches Werk

Franz Winterhalter, nach heutigen Maßstäben damals 30-facher Millionär, blieb trotz seines Erfolges zeitlebens bodenständig. Er ließ seine Heimatgemeinde finanziell an seinem Erfolg teilhaben. Unter anderem stiftete er ein Gebäude, wo ehemals eine Schule, später das Rathaus untergebracht waren und heute das Winterhaltermuseum beheimatet ist. Er sorgte finanziell auch dafür, dass die Kinder in seiner Heimatgemeinde Menzenschwand im Südschwarzwald zur Schule gehen konnten. Am 8. Juli 1873 starb der berühmte Maler in Frankfurt am Main an Typhus. Auch wenn Winterhalter vor 150 Jahre gestorben ist, lebt sein Werk weiter: Die mehreren tausend Portraitbilder von Franz Winterhalter sind in zahlreichen Museen Europas zu sehen.