Ein 15-jähriges Mädchen hat am Freitagabend in St. Georgen im Schwarzwald einen filmreifen, aber schweren Unfall verursacht. Zuvor war sie vor einer Verkehrskontrolle geflohen.

Gegen 21 Uhr am Freitagabend hatten Zeugen der Polizei eine augenscheinlich sehr junge Fahrerin gemeldet, die in St. Georgen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einem Auto herumfuhr. Bei der daraufhin eingeleiteten Verkehrskontrolle in der St. Georgener Innenstadt missachtete die junge Frau das Anhaltezeichen der Beamten. Sie sei davongefahren, habe aber in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und in ein Autohaus gekracht, so die Polizei. Die 15-jährige war demnach mit dem Auto ihres Vaters unterwegs.

Das Fahrzeug durchbrach die Scheiben und einen Stützbalken des Autohauses. Die Feuerwehr sicherte das Gebäude ab, damit es nicht einstürzt. Polizeipräsidium Konstanz

Das Fahrzeug durchbrach die Scheibe des Autohauses und stieß gegen einen ausgestellten Neuwagen. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurde auch ein weiteres Auto beschädigt. Da auch ein Stützbalken bei dem Unfall durchbrochen wurde, musste die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen noch in der Nacht das einsturzgefährdete Gebäude abstützen.

Die 15-Jährige und ihre 16-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gebäudeschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. An den unfallbeteiligten Autos entstand rund 50.000 Euro Schaden. Die Experten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Unfallermittlungen aufgenommen.