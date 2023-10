Gelände-Fahrzeug kippt um - 13-Jährige stirbt bei Unfall in Seelbach

Ein 13-jähriges Mädchen ist mit einem Gelände-Fahrzeug in einem Waldstück in Seelbach tödlich verunglückt. Die 14-jährige Beifahrerin überlebte.

Bei einer Fahrt mit einem Off-Road-Fahrzeug ist eine 13-Jährige in Seelbach (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Laut einem Polizeisprecher war das Mädchen zusammen mit einer 14-Jährigen am Montagabend gegen 19 Uhr mit dem Fahrzeug auf einem Waldweg unterwegs. Sie kamen vom Weg ab, fuhren eine Böschung hoch und das Fahrzeug kippte um. Die 13-jährige Fahrerin starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Großaufgebot an Rettungskräften versucht Mädchen im Gelände zu retten

Die 14-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Neben Helfern des Rettungsdienstes waren auch ein Notarzt, Rettungshubschrauber und Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Einem Polizeisprecher zufolge gehörte das Fahrzeug der Familie einer der beiden Jugendlichen.