Ein 13-Jähriger ist am vergangenen Freitag in Grafenhausen von einem 92-Jährigen angefahren worden. Einen Tag später starb der Junge an seinen Verletzungen.

Ein 13-jähriger Junge ist am Freitag in Grafenhausen (Kreis Waldshut) auf der Landstraße 157 von einem Auto erfasst worden und einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Der 92 Jahre alte Autofahrer sei aus bislang unklaren Gründen auf der Straße nach rechts abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin geriet das Fahrzeug in eine Einmündung, wo sich der Junge befand.

Autofahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Der 13-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsspital nach Basel geflogen, wo er am Samstag starb. Der Autofahrer musste von der Polizei aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Er und seine 80-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen ermittelt nun und sucht nach Zeugen.