Einer der berühmtesten Wanderwege - direkt vor der Haustür. Der Westweg hat Geburtstag und das wird mit einem Festakt in St. Märgen gewürdigt. Am Mikro: auch Sänger Max Mutzke.

St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am 14. Mai im Westweg-Fieber: Der beliebte Wanderweg wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Ihm zu Ehren gibt es einen Festakt mit vielen Aktionen zum Mitmachen und Mitwandern. Los ging es am Vormittag mit fünf verschiedenen Wanderungen, zum Beispiel zur Rankmühle, mit einem Förster auf den Weißtannenpfad oder mit Eseln zur Kapfenkapelle in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

Großer Festakt in der St. Märgener Schwarzwaldhalle

Der eigentliche Festakt folgt am Nachmittag. Da berichtet der frühere SWR4-Wanderreporter Klaus Gülker ("Raus mit Klaus") über seine Eindrücke seiner Süd-Nord-Tour auf dem Westweg. Seine Erlebnisse teilt Gülker auch auf seinem Reiseblog . Auch die Trekkingklasse der Realschule Donaueschingen war auf dem Westweg unterwegs und plaudert aus dem Nähkästchen. Weitere Gäste sind der Präsident des Deutschen Wanderverbandes Michael Ermrich und die Staatssekretärin Sandra Boser (Grüne) vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Boser betonte, wie wichtig Wandern für die Gesellschaft sei: innehalten, Natur genießen, Heimat entdecken, miteinander ins Gespräch kommen. Der Schwarzwaldverein betreue die Wege in der Region hervorragend. Speziell im Schwarzwald werde man durch die Arbeit der ehrenamtlichen Wegewarte sehr gut geführt, wo "man in anderen Regionen schon mal im Kreis läuft".

Schwarzwald-Verein Präsident Meinrad Joos zitierte zum Jubiläum Johann Wolfgang von Goethe: "Nur dort, wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen". Und eine kleine Umfrage im Publikum zeigte: Viele der Gäste sind schon die Strecke Pforzheim bis Basel entlang der roten Raute gewandert. Die rote Raute wird auch immer wieder von Souvenirjägern abgeschraubt. Nicht nur deshalb hat der Schwarzwaldverein die Raute als Emailleschild herausgegeben im Jubiläumsjahr. Es ist gleichzeitig das offizielle Westweg Mitbringsel 2025 im Design des Jahres 1900.

Zwei Generationen Schwarzwaldverein bei der Jubiläumsveranstaltung 125 Jahre Westweg in St. Märgen: Präsident Meinrad Joos und Eva Müller von der Schwarzwaldverein-Jugend. SWR Christoph Ebner

Max Mutzke startet musikalische Lesung "So viel mehr"

Als Höhepunkt gilt die musikalische Lesung von Max Mutzke. Der Sänger lebt mit seiner Familie im Schwarzwald, und ist dort auch aufgewachsen. In seiner Biografie "So viel mehr" erzählt Mutzke aus seiner Kindheit und Jugendzeit.

Westweg bietet Schwarzwaldromantik

In 285 Kilometern führt der Weg von Pforzheim im Norden über die höchsten Schwarzwaldgipfel bis nach Basel im Süden. Er durchquert dabei die faszinierende Vielfalt der Schwarzwaldlandschaft - von sanften Hügeln und dichten Wäldern bis hin zu alpinen Höhenzügen mit atemberaubenden Aussichten. Bei günstiger Wetterlage reicht der Blick bis zu den weiß glitzernden Gipfeln der Schweizer Alpen.

Der Westweg zählt zu den Top 13 der besten Fernwanderwege Deutschlands. Als Väter des Westwegs gelten Philipp Bussemer und Julius Kaufmann, die im Jahre 1900 die ersten Markierungen anbrachten - schon damals war das die bis heute typische rote Raute. Der Westweg kann - je nach Kondition - auf 12 bis 14 Etappen erwandert werden, jeweils zwischen 15 und 30 Kilometer lang. Wanderer können den Weg flexibel gestalten - ob als sportliche Mehrtageswanderung oder in entspannterem Tempo mit Übernachtungen in charmanten Schwarzwaldorten.

Filmermacherinnen live im SWR Studio Freiburg

Das SWR Studio Freiburg möchte das Jubiläum des beliebten Fernwanderwegs würdigen. Am 22. Mai 2025 um 19 Uhr gibt es im Schlossbergsaal eine interessante Gesprächsrunde. Die SWR-Filmemacherin Kerstin Raddatz und die Journalistin Annette Krause erzählen von ihren Erfahrungen entlang der roten Raute, von den Recherchen für den Film "Expedition in die Heimat: Westweg-Wandern im Schwarzwald" und den Begegnungen bei den Dreharbeiten zwischen Pforzheim und Basel. Wegewart Patrick Schenk gibt Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit des Schwarzwaldvereins und die Liebe der Menschen zum Wandern im Schwarzwald.

Das komplette Programm des Schwarzwaldvereins zum Westweg-Geburtstag mit Infos zu allen Etappenwanderungen und Aktionen finden Sie auf der Jubiläumsseite "125 Jahre Westweg" .