125 Jahre Zionistenkongress - Jubiläumsfeiern in Basel

In Basel wird an diesem Sonntag 27.8. und Montag 28.8. an den ersten Zionistenkongress erinnert. Er fand vor 125 Jahren im Basler Stadtcasino statt. Das Vorhaben einen jüdischen Staat in Palästina zu gründen, nahm mit dem Treffen Fahrt auf. Einberufen wurde der Kongress damals von Theodor Herzl, einem Juristen und Journalisten aus Wien. Er stand um die Jahrhundertwende an der Spitze der zionistischen Bewegung. Von ihm ist der Satz überliefert: „Wir wollen den Grundstein legen des Hauses, das dereinst die jüdische Nation beherbergen wird“. Mathias Zahn über die bevorstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten in Basel und den ersten Zionistenkongress: